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В Минобороны назвали число пленных солдат ВСУ за неделю

В Минобороны РФ сообщили, что за неделю 27 военных ВСУ сдались в плен

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РИА Новости

За прошедшую неделю в плен сдались 27 солдат Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает министерство обороны России.

«В течение недели сдались в плен 27 украинских военнослужащих», — следует из сообщения.

До этого пленный военнослужащий украинской армии Тарас Мельничук рассказал, что заблудился и попал в плен ВС РФ после того, как его напарник отказался вывести его к позициям ВСУ.

Пленный считает, что все к лучшему, поскольку он не хочет и не умеет воевать и военным делом не интересуется. Кроме того, он считает конфликт между РФ и Украиной бессмысленным.

15 апреля депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев сообщил, что предложенный Украиной обмен пленными военнослужащими в формате «всех на всех» не является равноценным. По его словам, это связано с тем, что в российском плену находится больше украинских военных, чем российских — на Украине.

Ранее на Украине спрогнозировали потери населения после конфликта.

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