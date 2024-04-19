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Военный эксперт объяснил, почему пленные ВСУ не хотят возвращаться на Украину

Военэксперт Живов: обмен пленными гарантирует солдатам ВСУ возвращение на фронт

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РИА Новости

Многие пленные солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хотят идти на обмен, поскольку возвращение на Украину гарантирует им повторную отправку на фронт. Об этом в беседе с «Радио 1» заявил военный эксперт Алексей Живов. Более того, по его словам, российская сторона относится к украинским военнослужащим гуманно.

«Они воевать не хотят, поэтому многие из них пишут заявление, чтобы их не обменивали до окончания боевых действий. Ну этот механизм еще надо дальше прорабатывать. В том смысле, чтобы люди могли просить временное убежище и оставаться в России столько, сколько необходимо», — отметил Живов.

Он добавил, что многие солдаты ВСУ изначально не хотели участвовать в боевых действиях.

19 апреля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что трое бойцов ВСУ переплыли реку Днепр и сдались в плен российским войскам.

По словам главы региона, украинские солдаты сложили оружие еще 17 апреля. При этом они заранее сообщили командованию Вооруженных сил РФ о намерении сдаться.

Также Сальдо обратился ко всем украинским бойцам, призвав их не защищать режим действующего президента страны Владимира Зеленского. Губернатор рекомендовал солдатам ВСУ воспользоваться специальным чат-ботом и сложить оружие.

Ранее военный ВСУ сложил оружие, прочитав сброшенную с дрона записку.

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