Военный эксперт объяснил, почему пленные ВСУ не хотят возвращаться на Украину

Многие пленные солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хотят идти на обмен, поскольку возвращение на Украину гарантирует им повторную отправку на фронт. Об этом в беседе с «Радио 1» заявил военный эксперт Алексей Живов. Более того, по его словам, российская сторона относится к украинским военнослужащим гуманно.

«Они воевать не хотят, поэтому многие из них пишут заявление, чтобы их не обменивали до окончания боевых действий. Ну этот механизм еще надо дальше прорабатывать. В том смысле, чтобы люди могли просить временное убежище и оставаться в России столько, сколько необходимо», — отметил Живов.

Он добавил, что многие солдаты ВСУ изначально не хотели участвовать в боевых действиях.

19 апреля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что трое бойцов ВСУ переплыли реку Днепр и сдались в плен российским войскам.

По словам главы региона, украинские солдаты сложили оружие еще 17 апреля. При этом они заранее сообщили командованию Вооруженных сил РФ о намерении сдаться.

Также Сальдо обратился ко всем украинским бойцам, призвав их не защищать режим действующего президента страны Владимира Зеленского. Губернатор рекомендовал солдатам ВСУ воспользоваться специальным чат-ботом и сложить оружие.

Ранее военный ВСУ сложил оружие, прочитав сброшенную с дрона записку.