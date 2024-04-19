Появилось видео полыхающего на земле российского бомбардировщика Ту-22М3

Опубликованы кадры с полыхающим на земле российским бомбардировщиком Ту-22М3, который потерпел крушение в Ставропольском крае. Соответствующими кадрами поделился Telegram-канал 112.

На представленном видео можно увидеть разбросанные по полю обломки военного самолета, объятые огнем.

«Сейчас продолжаются поиски 4-го члена экипажа. Погибшим оказался 3-й летчик, которого также искали», — говорится в публикации.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что жизни двух попавших в больницу в результате крушения самолета Ту-22М3 в Ставропольском крае летчиков в настоящее время ничто не угрожает.

Утром 19 апреля министерство обороны России сообщило, что на территории Ставропольского края рухнул военный самолет Ту-22М3. В тот момент воздушное судно возвращалось на аэродром базирования после выполнения боевой задачи.

По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность оборудования. На борту самолета не было каких-либо боекомплектов.

Ранее сообщалось об инциденте в аэропорту Пулково, где грузовик протаранил самолет.