Эксперт назвал главную причину, по которой Киев хочет разрушить Крымский мост

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на военный аэродром в крымском городе Джанкое. По его словам, сейчас российская армия наносит гораздо больше ударов по территории, подконтрольной Киеву, поэтому ответные атаки противника — это показательная акция для Запада, «что мы еще живы и рано нас списывать».

«Теперь что касается атаки на Крымский мост. Он их волнует, как символ Крымской весны и абсолютно новой России. <...> Удары по Крымскому мосту для них — в первую очередь статусный момент. На который они готовы потратить очень много усилий и весь запас ресурсов, который у них остался», — отметил Дандыкин.

Он выразил уверенность, что выводы из двух террористических атак на Крымский мост сказались на подготовке российских частей и соединений. Защита стратегического объекта осуществляется в полной мере, подчеркнул эксперт.

ВСУ атаковали аэродром в Джанкое в ночь на 17 апреля. Обстрел начался в 3:40 мск и продлился около часа. Предполагается, что для удара использовались около 7-8 баллистических ракет. После атаки в районе аэродрома произошло возгорание.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов не исключил причастности сил НАТО к обстрелу аэродрома в Джанкое со стороны ВСУ.

11 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его команда готовит план нового контрнаступления в зоне боевых действий. По его словам, в том числе в него будет включена задача по разрушению Крымского моста.

Ранее Зеленского назвали комиком, который уничтожил страну.