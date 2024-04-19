Трое украинских военных переплыли Днепр и сдались в плен

Трое бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) переплыли реку Днепр и сдались в плен российским войскам. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Глава региона отметил, что украинские солдаты сложили оружие еще 17 апреля. При этом они заранее сообщили командованию Вооруженных сил РФ о намерении сдаться в плен.

«Все было скоординировано и прошло успешно. Теперь они выживут и после победы России в СВО спокойно вернутся к своим семьям», — подчеркнул Сальдо.

Также губернатор Херсонской области обратился ко всем украинским бойцам, призвав их не защищать режим действующего президента страны Владимира Зеленского. Глава региона рекомендовал солдатам ВСУ воспользоваться специальным чат-ботом и сложить оружие.

19 апреля агентство ТАСС сообщило, что один из украинских военнослужащих Николай Санько решил сдаться в плен российским войскам из-за лудомании. Мужчина влез в долги из-за зависимости от онлайн-казино.

По словам солдата, его случай — не единичный в рядах ВСУ. Многие украинские бойцы становятся зависимы от азартных игр на фоне пост-травматического стрессового расстройства (ПТСР).

Ранее военный ВСУ сложил оружие, прочитав сброшенную с дрона записку.