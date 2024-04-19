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Сирия сообщила об ударах Израиля

МО: Израиль нанес удары по объектам ПВО Сирии на юге страны

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Shutterstock

Израиль нанес ракетные удары по позициям противовоздушной обороны (ПВО) Сирии на юге страны. Об этом сообщило министерство обороны Сирии, передает РИА Новости.

Удар был нанесен в ночь на 19 апреля, в 2:55 по местному времени.

По данным сирийского ведомства, в результате атаки нанесен материальный ущерб.

СМИ США сообщали, что в ночь на 19 апреля Израиль нанес «ограниченный» ответный удар по объектам на территории Ирана. Взрывы произошли в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB сообщало, что в ряде провинций страны системы ПВО сработали против беспилотных летательных аппаратов. По данным агентства Tasnim, ядерные объекты в Исфахане находятся в полной безопасности. При этом три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под провинцией.

Удар произошел спустя почти неделю после того, как вечером 13 апреля иранские военные запустили десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля в ответ на уничтожение здания иранского консульства в Сирии 1 апреля.

Ранее США пообещали Израилю поддержку в случае атаки Ирана.

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