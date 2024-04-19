МАГАТЭ отреагировало на израильский удар в районе ядерных объектов Ирана

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что удар Израиля по Ирану не нанес повреждений ядерным объектам Исламской Республики. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение МАГАТЭ.

«МАГАТЭ может подтвердить, что ущерб иранским ядерным объектам не причинен», — говорится в заявлении агентства.

Помимо этого, директор агентства Рафаэль Гросси призвал стороны конфликта к чрезвычайной сдержанности и подчеркнул, что ядерные объекты не должны становиться целью ударов.

19 апреля стало известно, что объект в Иране подвергся ракетному удару со стороны Израиля. Нападение произошло спустя несколько часов после того, как власти Ирана в послании генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу заявили, что Исламская Республика не хочет эскалации конфликта с Израилем, но если еврейское государство проявит агрессию, то получит мощный ответ.

По информации иранского агентства Fars, взрыв прозвучал в городе Кехджаваристан в провинции Исфахан в Иране, расположенном недалеко от аэропорта города Исфахан и 8-й базы ВВС армии страны.

Агентство Tasnim писало, что находящиеся в Исфахане ядерные объекты не пострадали.

Ранее в США назвали ограниченным удар Израиля по Ирану.