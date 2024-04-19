Шойгу потребовал нарастить темпы производства защиты для танков

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил нарастить темпы производства дополнительных средств защиты для танков. Об этом сообщается в официальном Telegam-канале российского военного ведомства.

В пятницу, 19 апреля, глава министерства проверил выполнение государственного оборонного заказа на предприятии в Омской области. Речь идет о заводе, в том числе специализирующемся на создании танков и тяжелых огнеметных систем (ТОС).

«Когда начали большую программу по созданию дополнительной защиты для танков, мы искали сплавы и технические решения. Все это сделали. Теперь надо увеличивать темпы производства», — подчеркнул Шойгу.

В публикации уточняется, что в рамках проверки главе ведомства доложили о ходе производства танков Т-80БВМ нового образца. Как рассказали специалисты, такие машины уже на конвейере оснащаются защитным козырьком и комплексом средств маскировки «Накидка».

Более того, все выпускаемые предприятием бронемашины сразу получают дополнительный модуль защиты башни. Представители министерства подчеркнули, что новая партия таких образцов техники уже готова к отправке в зону боевых действий на Украине.

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