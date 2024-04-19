В Минобороны рассказали о работе артиллерии на Авдеевском направлении

Группировка «Центр» Вооруженных сил России поразила 380 целей на Авдеевском направлении. Об этом ТАСС заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» <…> огнем артиллерии и ударами авиации нанесли огневое поражение 380 выявленным целям противника, в том числе 25 опорным пунктам и около 120 позициям полевой артиллерии», — сообщил Савчук.

До этого мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Волнорез» не позволил БПЛА ВСУ поразить оставленный в поле на ночь самоходный огнемет «Солнцепек».

Разработчик боевого комплекса отметил, что после этого машину эвакуировали и починили. После ремонта ее продолжают использовать в рамках специальной военной операции. «Волнорез» впервые был представлен на военно-техническом форуме «Армия-2023». Этот комплекс РЭБ представляет собой малоразмерный (длина — 484 мм, вес – 13 кг) конус.

Ранее в Польше оценили значимость российских систем РЭБ в украинском конфликте.