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«Волнорез» не дал беспилотникам поразить оставленный в поле «Солнцепек»

«Волнорез» не дал БПЛА ВСУ поразить оставленный в поле на ночь «Солнцепек»

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РИА Новости

Военные Вооруженных сил Украины с помощью FPV-дронов всю ночь атаковали оставленную в поле российскую тяжелую огнеметную систему (ТОС) «Солнцепек», но не смогли ее поразить из-за того, что на ней установлен мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Волнорез». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на разработчика комплекса.

По его словам, по какой-то причине, видимо, из-за неисправности, военные ВС РФ покинули «Солнцепек» и оставили его пустым на всю ночь.

«Наутро система РЭБ на «заглушенной» машине все равно смогла ее защитить. Где-то шесть часов «Солнцепек» стоял в чистом поле, противник потратил на него штук пять-шесть своих дронов и все равно не смог поразить», — рассказал разработчик.

Он отметил, что после этого машину эвакуировали и починили. После ремонта ее продолжают использовать в рамках специальной военной операции.

«Волнорез» впервые был представлен на военно-техническом форуме «Армия-2023». Этот комплекс РЭБ представляет собой малоразмерный (длина — 484 мм, вес – 13 кг) конус, который магнитной «липучкой» устанавливается на любую военную и гражданскую технику. В эту систему прописываются те частоты, которые необходимы для подавления FPV-дронов противника на конкретном участке фронта в режиме реального времени.

15 апреля сообщалось, что российские средства радиоэлектронной борьбы смогли подавить более трети всех украинских ударных беспилотников самолетного типа при атаках в рамках контрнаступления.

Ранее в Польше оценили значимость российских систем РЭБ в украинском конфликте.

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Операция на Украине
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