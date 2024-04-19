В ВСУ решили «улучшить» поставляемые Маском терминалы Starlink

Вооруженные силы Украины (ВСУ) взламывают терминалы Starlink для того, чтобы преодолеть территориальное ограничение на работу устройств и использовать их без абонентской платы. Об этом ТАСС заявил генеральный директор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

«Украинским «кулибиным» удалось взломать терминалы «Старлинк» и снять как вопросы территориального ограничения, так с высокой долей вероятности и вопросы оплаты. Мы поняли это, проводя детальный анализ спутниковой коммуникационной системы дрона ВСУ», — заявил Кузякин.

Директор ЦКБР объяснил, что к такому выводу пришли после детального изучения тяжелых дронов-гексакоптеров типа «Баба-Яга», которые оборудованы терминалами. Кузякин добавил, что без взлома терминалов, поставляемых компанией американского миллиардера Илона Маска, ВСУ сталкиваются с серьезными трудностями в использовании Starlink — терминалы перестают работать на территории России и в зоне боевых действий, а абонентская плата постоянно растет.

До этого московский бизнесмен заказал в офис ударный дрон ВСУ «Баба-Яга».

Ранее в войсках РЭБ заявили, что ОПК позволяет включать терминалы Starlink в СВО в список целей.