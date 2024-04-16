Советник Залужного рассказал о пределе эффективности украинских дронов

Используемые Украиной боевые дроны и беспилотники имеют предел эффективности и никогда не смогут заменить артиллерийские снаряды. Такое мнение в интервью американскому изданию The New York Times выразил Виктор Назаров, советник экс-главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

Назаров уточнил, что боевые дроны значительно изменили поле боя, зачастую превращая любую попытку пересечь открытую местность в нереальную миссию, однако у них есть пределы возможностей.

«Беспилотники могут эффективно уничтожать военную технику, танки. Но вам не удастся разрушить с их помощью оборонительные рубежи», — сказал советник экс-главкома ВСУ.

Преимущество России в количестве артиллерийских снарядов Назаров оценил как десять к одному и заявил, что в этих условиях атаковать и достигать успеха ВСУ не могут.

16 апреля российские силы ударили по цехам производства беспилотников ВСУ. В результате атаки были поражены склады боеприпасов и горючего, цеха производства и хранения БПЛА.

13 апреля президент Украины Владимир Зеленский рассказал, сколько предприятий на Украине производят оружие для вооруженных сил страны. По его словам, в этом задействованы около 500 предприятий и 300 тысяч человек.

Ранее Минобороны России отчиталось о поражении начиненного взрывчаткой воздушного шара ВСУ.