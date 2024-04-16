Боец ВСУ заблудился и попал в плен к российским военным

Пленный военнослужащий украинской армии Тарас Мельничук рассказал, что заблудился и попал в плен ВС РФ после того, как его напарник отказался вывести его к позициям ВСУ. Его слова передает Министерство обороны России.

«Я заблудился и вышел на позицию русских. Сдаваться в плен или нет — выбора не было, и я сдался», — сказал он.

Пленный считает, что все случилось к лучшему, поскольку он не хочет и не умеет воевать и военным делом не интересуется. Кроме того, он считает конфликт между РФ и Украиной бессмысленным.

15 апреля депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев сообщил, что предложенный Украиной обмен пленными военнослужащими в формате «всех на всех» не является равноценным. По его словам, это связано с тем, что в российском плену находится больше украинских военных, чем российских — на Украине.

Тем временем стало известно, что военнослужащие Вооруженных сил Украины массово сдаются в плен российской армии на Авдеевском направлении. Пленные отмечают плохое планирование боевых действий, низкую подготовку украинских командиров, колоссальные потери в живой силе и технике, а также панические настроения в подразделениях, рассказали в МО РФ.

Ранее на Украине спрогнозировали потери населения после конфликта.