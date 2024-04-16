В Хмельницкой области Украины произошли взрывы

Взрывы произошли в Хмельницкой области на западе Украины. Об этом написало издание «Общественное».

Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, во время взрывов в регионе была объявлена воздушная тревога. Другой информации на текущий момент нет. Власти не комментировали ситуацию.

Сегодня взрывы уже звучали в в Херсоне. Вечером 15 апреля в Донецке были слышны звуки взрывов. По данным СЦКК, в период с 18:40 по 19:50 ВСУ 12 снарядов 155-го калибра ударили по поселку Кураховка в пригороде Донецка.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области.