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В США заявили о необходимости прекратить военную поддержку Украины

Сенатор Вэнс: Россия имеет преимущество на Украиной даже несмотря на помощь США

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Tobias SCHWARZ/Reuters

Американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что страна должна прекратить военную помощь Украине и сосредоточиться на внутренней политике так как Россия имеет преимущество над ВСУ. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN.

«В настоящее время русские имеют преимущество над украинцами — соотношение этих снарядов пять к одному. Они нужны израильтянам. Нужны тайваньцам. И конечно же, нужны Америке. Сможем ли мы участвовать во всех этих конфликтах одновременно? Нет, это просто бессмысленно с точки зрения математики», — заявил Вэнс.

По его словам, что даже если США нарастят военную и финансовую поддержку Украины, то это не поможет существенно изменить положение дел на поле боя и прекратить боевые действия.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что конфликт на Украине отличается от ситуации вокруг Израиля и не предполагает непосредственного участия США в отражении воздушных атак.

Кирби напомнил, что президент США Джо Байден с самого начала конфликта на Украине дал понять, что американские солдаты не намерены в нем участвовать. По его словам, Вашингтон направлял на Украине средства защиты воздушного пространства. Он выразил сожаление, что США не могут этого делать сейчас из-за пробуксовки в конгрессе законопроекта о финансировании зарубежных союзников.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.

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