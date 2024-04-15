Стартовали совместные военные учения России и Таджикистана

В Таджикистане начались совместные учения Вооруженных сил России и таджикистанских военных. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Церемония открытия учений прошла на полигоне «Харб-Майдон» в Хатлонской области Таджикистана. Тренировка войск продлится до 18 апреля включительно.

«В ходе учения воинские контингенты двух стран отрабатывают организацию применения Вооруженных Сил по уничтожению террористических бандформирований», — говорится в сообщении МО РФ.

Кроме того, солдаты будут тренироваться вести боевые действия в условиях горной местности, а также прикрывать границу в случае прорыва через нее преступников.

Российскую сторону на учениях представляют подразделения 201-й российской военной базы Центрального военного округа.

До этого министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин заявил, что акты терроризма, независимо от их мотивов, не могут и не должны ассоциироваться с какой-либо национальностью или этнической группой.

Ранее сообщалось, что корабли Украины, Британии и США проведут учения по обезвреживанию мин.