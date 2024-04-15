Воздушную тревогу объявили в четырех регионах Украины

В четырех украинских областях объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный портал для оповещения населения.

По данным ресурса, сирены звучат в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Одесской областях.

12 апреля на всей подконтрольной Украине части Херсонской области пропал свет. Местные власти объяснили, что это связано с обстрелами критической инфраструктуры соседней Николаевской области.

За день до этого координатор пророссийского подполья в регионах Украины Сергей Лебедев заявил, что в подконтрольном украинским властям городе Херсоне в районе железнодорожного вокзала произошел мощный взрыв.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре в октябре 2022 года. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее сообщалось, что по складу ВСУ в районе Краснополья был нанесен удар.