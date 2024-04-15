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Стала известна причина появления дрона «Баба-Яга» в московском офисе

Baza: найденный в московском офисе дрон «Баба-Яга» прислали из зоны СВО

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Кадр из видео/Минобороны РФ

Найденный в офисе московской компании беспилотник «Баба-Яга» хотели использовать для создания новых дронов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на владельца фирмы Николая.

Мужчина объяснил на допросе, что его заинтересовала способность «Бабы-Яги» запутывать спутники, выдавая ложную геопозицию. Он хотел создать беспилотник с аналогичными возможностями, поэтому попросил своих бывших подчиненных, которые в настоящее время находятся в зоне СВО, прислать ему «Бабу-Ягу». Один из экс-сотрудников «Ард Сатком сервис» согласился выслать разоруженный образец.

Как уточняет Baza, Николай сумел получить посылку с дроном, однако через полминуты к нему нагрянули сотрудники правоохранительных органов, которые изъяли беспилотник.

До этого отмечалось, что дроны «Баба-Яга» часто применяются Вооруженными силами Украины (ВСУ) для атак по российским позициям.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС России начали применять гибрид FPV-дрона и «Бабы-Яги» МиС-35.

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