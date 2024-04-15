Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил РИА Новости, что российские войска ударили по расположению Вооруженных сил Украины в подконтрольном им городе Славянск, где могли находиться французские наемники.

«Сильный взрыв в Славянске в семь утра. По сообщениям от наших товарищей, прилетело в «располагу», где находились украинские артиллеристы и, вероятнее всего, те французы, которые привезли САУ CAESAR в помощь бандеровцам», — утверждает он со ссылкой на свои источники.

До этого Telegram-канал «Военная хроника» заявлял, что в Славянск прибыла первая группа из 100 военных Французского Иностранного легиона, среди которых есть специалисты по артиллерийской разведке, а также инженерная группа, специализация которой — фортификация и строительство полевых укреплений. Военные третьего полка легиона до этого прибыли в расположение 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

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