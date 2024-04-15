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На Западе указали на ущерб для украинского ВПК

Полковник Рейснер: Россия нанесла тяжелый удар по ВПК Украины

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Gleb Garanich/Reuters

Полковник ВС Австрии Маркус Рейснер в интервью немецкой газете Berliner Zeitung заявил, что украинский военно-промышленный комплекс (ВПК) практически полностью зависит от западной поддержки.

Полковник добавил, что Россия на этом фоне наращивает производство вооружений, в то время как Киев, «можно сказать, находится на жизнеобеспечении Запада».

«Военно-промышленный комплекс Украины понес тяжелые потери в ходе конфликта <...> С другой стороны, мы видим Россию, которая производит боеприпасы в три смены», — отметил Рейснер.

В таких обстоятельствах появляется проблема для западных стран, так как их собственные запасы вооружений также истощаются.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в Бержераке с главами компаний военно-промышленного комплекса страны потребовал ускорить переход к военной экономике.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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