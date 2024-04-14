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Рогов рассказал об успехах российских войск в Запорожской области

Рогов: ВС России улучшили позиции в Работино и в районе Вербового

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Вооруженные силы России улучшили свои позиции в селе Работино и в районе населенного пункта Вербовое в Запорожской области. Об этом заявил в комментарии РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В Работино наши войска отбили две атаки и улучшили позиции по переднему краю, а также разрушили вражеский опорный пункт», — заявил Рогов.

По его словам, у Вербового также были отбиты две атаки, после чего российские бойцы улучшили свои позиции и взяли под свой контроль один опорный пункт украинской армии.

Кроме того, он заявил об успехах российской армии в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области.

12 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял, что российские военнослужащие ударили по скоплению солдат Вооруженных сил Украины, дислоцированных в Николаевской области.

За день до этого Рогов сообщил, что российские силы нанесли удары по подразделениям 121-й бригады ВСУ, которые обстреливали Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию.

Ранее стало известно о катастрофическом положении украинской энергетики.

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