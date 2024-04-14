В США рассказали, что Иран не предупреждал о планах атаковать Израиль

Иран не предупреждал заранее о своих намерениях по атаке Израиля. Об этом заявил представитель американской администрации, передает РИА Новости.

«Это неправда, они не давали уведомлений, не сообщали о целях. Не было так, что они запустили ракеты, но не хотели никому навредить», — заявил американский чиновник.

По его словам, Иран запустил в сторону Израиля свыше 100 баллистических ракет, однако большое количество было перехвачено.

До этого президент Израиля Ицхак Герцог заявил британскому телеканалу Sky News, что атака Ирана израильской территории — это объявление войны. Он призвал ведущих мировых политиков «дать ясно понять» Тегерану, что такие действия неприемлемы. Герцог напомнил, что с момента своего создания в 1948 году Израиль стремится к миру. Президент Израиля назвал Иран «империей зла», с которой пришло время столкнуться.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала о приведении систем ПВО в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.