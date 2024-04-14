Две женщины пострадали при сбросе боеприпаса на автобус в ДНР

Две женщины пострадали при сбросе боеприпаса на автобус в Александровке. Об этом заявили в совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК) ДНР.

«В результате сброса ВОП с БПЛА на маршрутный автобус по улице Школьной ранена женщина 1951 года рождения», — сообщили в СЦКК.

Позже информация обновилась, появились сведения об еще одной пострадавшей. Ранения получила женщина 1964 года рождения.

Российские регионы регулярно подвергаются атаке со стороны ВСУ. 12 апреля в Горловке в ДНР из-за атаки беспилотника пострадали десять сотрудников МЧС.

БПЛА сбросил взрывоопасный предмет на здание. Спасатели начали тушить огонь. По информации министерства, во время ликвидации огня произошла повторная атака с использованием дрона. В результате сотрудники МЧС России получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в больницу, сообщили в ведомстве.

Ранее над Курской областью были уничтожены два беспилотника ВСУ.