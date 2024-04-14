Французские войска помогали странам Ближнего Востока отслеживать иранские дроны

Французские войска, которые дислоцируются на Ближнем Востоке, помогали обнаруживать и отслеживать запущенные Ираном ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщил американский телеканал CNN, сославшись на источник в Вооруженных силах Франции.

По информации журналистов, солдаты выполняли задачу в сотрудничестве с принимающими государствами. В данный момент находящиеся в регионе французские подразделения находятся в состоянии повышенной готовности, подчеркнул источник.

«Французские войска <...> помогали отслеживать и обнаруживать беспилотники и ракеты, выпущенные из Ирана в сторону Израиля», — говорится в публикации.

13 апреля иранские военные запустили более 200 дронов и ракет в сторону Израиля. Сразу после этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о приведении всех систем противовоздушной обороны (ПВО) в состояние повышенной боевой готовности.

Ряд стран Ближнего Востока, в свою очередь, закрыли воздушное пространство. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий в регионе.

14 апреля министерство иностранных дел Ирана вызвало послов Франции, Германии и Великобритании. В ведомстве заявили, что причиной послужила «безответственная позиция» некоторых чиновников из этих государств в отношении атаки Израиля на посольство Ирана в Сирии.

Ранее в ООН прокомментировали атаку Ирана на Израиль.