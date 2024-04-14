Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Французские войска помогали странам Ближнего Востока отслеживать иранские дроны

CNN: ВС Франции помогали отслеживать иранские БПЛА, запущенные в сторону Израиля

close
100%
French Army/AP

Французские войска, которые дислоцируются на Ближнем Востоке, помогали обнаруживать и отслеживать запущенные Ираном ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщил американский телеканал CNN, сославшись на источник в Вооруженных силах Франции.

По информации журналистов, солдаты выполняли задачу в сотрудничестве с принимающими государствами. В данный момент находящиеся в регионе французские подразделения находятся в состоянии повышенной готовности, подчеркнул источник.

«Французские войска <...> помогали отслеживать и обнаруживать беспилотники и ракеты, выпущенные из Ирана в сторону Израиля», — говорится в публикации.

13 апреля иранские военные запустили более 200 дронов и ракет в сторону Израиля. Сразу после этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о приведении всех систем противовоздушной обороны (ПВО) в состояние повышенной боевой готовности.

Ряд стран Ближнего Востока, в свою очередь, закрыли воздушное пространство. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий в регионе.

14 апреля министерство иностранных дел Ирана вызвало послов Франции, Германии и Великобритании. В ведомстве заявили, что причиной послужила «безответственная позиция» некоторых чиновников из этих государств в отношении атаки Израиля на посольство Ирана в Сирии.

Ранее в ООН прокомментировали атаку Ирана на Израиль.

Все новости на тему:
Удар Ирана по Израилю
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами