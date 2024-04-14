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Минобороны показало удар по немецкому ЗРК IRIS-T

Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения немецкого ЗРК IRIS-T в зоне СВО

Минобороны России в своем Telegram-канале показало кадры уничтожения немецкого зенитного ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T на Украине.

На кадрах видно, как удар наносится по замаскированной военной технике.

До этого российское ведомство сообщало, что за прошедшие сутки российские военные уничтожили одну пусковую установку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T и склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции.

Кроме этого, за минувшие сутки российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 41 беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежавший украинским войскам. Кроме того, в зоне СВО были ликвидированы три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции и один снаряд JDAM американского производства.

Ранее генералы ВСУ заявили о превосходстве российских войск на поле боя.

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