Силы ПВО РФ сбили дрон в Белгородской области

Минобороны России сообщило, что дежурные средства ПВО около 13:30 мск сбили беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские бойцы за сутки более 30 раз обстреляли регион.

Он рассказал, что за данный промежуток времени бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили 19 снарядов по четырем районам области. Более того, в небе над регионом заметили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) — они сбросили на землю 11 взрывных устройств.

Кроме того, по словам главы местной администрации, в нескольких районах области были зафиксированы повреждения двух многоквартирных и пяти частных домов. Вместе с ними ущерб получили два транспортных средства, один инфраструктурный объект связи и одно административное здание.

Перед этим губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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