Стало известно, во сколько Израилю обошлось отражение атаки Ирана

Генерал запаса ЦАХАЛ Рам Аминах выразил мнение, что отражение атаки Ирана обошлось Израилю в $1-1,3 млрд за ночь. Его слова приводит Ynet.

По словам Аминаха, себестоимость отражения атаки для Израиля в 10 раз больше, чем ее осуществление для Ирана. На этом фоне военный призвал увеличить военный бюджет страны.

До этого в Израиле заявили, что большинство запущенных аппаратов было сбито.

13 апреля Иран подтвердил захват судна MSC Aries в Ормузском проливе.

Эту атаку назвали возмездием Ирана за атаку Израиля на его консульство в Дамаске, после которой президент Ирана Ибрахим Раиси пообещал атаковать Израиль в ответ. Ряд источников полагает, что за этим шагом последуют новые акты возмездия.

На этом фоне в Израиле заявили о подготовке к нападению со стороны Ирана и запретили работу всех учебных заведений.

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю 185 дронов и 146 ракет. В Иране заявили о поражении намеченных целей.

Ранее США пообещали Израилю поддержку в случае атаки Ирана.