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Стало известно, сколько иранских ракет и беспилотников перехватили военные США

CNN: США перехватили более 70 БПЛА Ирана и как минимум три баллистические ракеты

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Amir Cohen/Reuters

Военнослужащие США перехватили более 70 беспилотных летательных аппаратов и как минимум три баллистические ракеты, которые были выпущены Ираном в направлении Израиля. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на американских чиновников.

Один из них заявил, что баллистические ракеты удалось перехватить военным кораблями в восточной части Средиземного моря. Истребители США также приняли участие в перехвате и сбивали дроны, указал второй американский чиновник.

Высокопоставленный представитель американской администрации отметил, что Иран запустил в общей сложности более ста баллистических ракет по Израилю.

До этого начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери заявил, что Иран сообщил Соединенным Штатам о том, что американские базы станут военной целью, если Вашингтон поддержит ответный удар Израиля.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала о приведении систем ПВО в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Ранее в Тегеране устроили митинг в поддержку ударов по Израилю.

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