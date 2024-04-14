Иран запустил по Израилю более 200 ракет и беспилотников

Иран запустил по Израилю более 200 ракет и беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, сообщает портал Ynet.

По словам Хагари, большая часть целей была перехвачена, пострадал как минимум один человек.

Представитель ведомства подчеркнул, что одна военная база получила незначительный ущерб в результате атаки.

13 апреля Иран запустил десятки дронов в сторону Израиля. ЦАХАЛ сообщил, что израильские военные контролируют все цели, системы ПВО приведены в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию событий.

Глава министерства обороны Ирана Мохаммад Реза Аштияни пригрозил жестким ответом любым государствам, которые предоставят Израилю свое воздушное пространство или территорию для атаки на исламскую республику.

Ранее в Иране призвали США не вмешиваться в конфликт с Израилем.