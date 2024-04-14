Силы США сбили несколько летевших в Израиль иранских беспилотников

Американские силы сбили несколько беспилотников, запущенных Ираном в сторону Израиля. Об этом сообщил ABC News.

При этом не уточняется, какой именно род американских войск участвовал в операции по уничтожению иранских дронов. Также неизвестно точное количество уничтоженных беспилотных летательных аппаратов. Отсутствует информация и о государстве, над которым были сбиты дроны.

До этого сообщалось, что истребители ВВС США патрулируют воздушное пространство Ирака и Иордании с целью уничтожения боевых беспилотников, запущенных Ираном в направлении Израиля.

13 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что Иран выпустил в его сторону десятки боевых дронов. При этом в оборонном ведомстве отметили, что обнаружили и отслеживают более 100 беспилотников.

Ранее в США назвали число выпущенных Ираном по Израилю беспилотников.