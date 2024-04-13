В Израиле сообщили, когда иранские дроны могут достичь территории страны

Иранские беспилотники могут достичь территории Израиля около 2.30 мск. Об этом сообщает издание Kan со ссылкой на источники в военных структурах.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что Иран выпустил в его сторону БПЛА. В ведомстве отметили, что система ПВО и вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность.

13 апреля Иран запустил десятки беспилотных летательных аппаратов в сторону Израиля. После этого премьер еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль на протяжении долгих лет готовился к возможному нападению со стороны Ирана и готов к любому развитию событий как в обороне, так и в нападении.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке началось после того, как в начале апреля Израиль нанес удар по консульству Ирана в Сирии, в результате чего здание было полностью разрушено.

Ранее США пообещали Израилю поддержку в случае атаки Ирана.