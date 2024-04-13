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Минобороны России сообщило о взятии села в ДНР

Минобороны заявило, что войска РФ взяли под контроль село Первомайское в ДНР

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска взяли под контроль село Первомайское в ДНР. Об этом заявило министерство обороны РФ в своей сводке.

«На Авдеевском направлении подразделениями группировки войск «Центр» активными и самоотверженными действиями освобожден населенный пункт Первомайское ДНР», — говорится в сообщении.

В Минобороны также заявили, что российские военные отразили восемь контратак ВСУ в районах населенных пунктов Уманское, Первомайское, Красногоровка, Бердычи и Ленинское в ДНР.

8 апреля сообщалось, что ВС РФ продвинулись северо-западнее Вербового в Запорожской области и взяли под контроль опорный пункт Вооруженных сил Украины.

До этого российское военное ведомство сообщало, что десантники РФ взяли под контроль опорный пункт украинских войск на окраинах Часова Яра.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.

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