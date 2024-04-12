В США заявили, что страна пытается избежать войны между Ираном и Израилем

Соединенные Штаты пытаются избежать войны между Ираном и Израилем. Об этом заявил председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун в эфире CBS.

«Мы действительно пытаемся избежать войны», — заявил он, отметив, что для избежания нового конфликта в регионе ведет диалог с коллегами в регионе.

Сообщалось, что США ожидают, что Иран может ударить по военными объектам Израиля дронами и ракетами 12 апреля.

Днем 12 апреля газета Politico писала, что Иран тщательно выверяет возможные сценарии ответа Израилю на удар по иранскому консульству в Дамаске, Тегеран стремится послать сигнал Израилю и США, а не начать масштабную войну в регионе.

Отмечалось, что в ходе телефонного разговора министра обороны Израиля Йоава Галанта и главы Пентагона Ллойда Остина обсуждалось, что в случае возможного нападения Ирана на Израиль, последний будет готов к адекватному ответу.

Ранее в Кремле прокомментировали конфликт между Израилем и Ираном.