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Шесть российских военных отбили атаку 50 бойцов ВСУ

WarGonzo: шесть военных ВС РФ отбили атаку 50 бойцов ВСУ на Тендровской косе

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Inna Varenytsia/Reuters

Шесть российских морских разведчиков отбили атаку 50 военных ВСУ на Тендровской косе. Об этом рассказал военкор Семен Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo.

По его словам, российские бойцы сорвали высадку украинского десанта. Отмечается, что численность вражеских сил превышала российские в десять раз. Против одного российского пулемета выступали сразу 12 крупнокалиберных «Браунингов».

Военнослужащий Равшан заявил, что он и его сослуживец с позывным «Буратино» не успели добежать до крупнокалиберного пулемета «Утес», поэтому они отбивались как могли.

Днем 12 апреля сообщалось, что российские военнослужащие обратили в бегство солдат Вооруженных сил Украины в ходе сражений под донецким городом Авдеевка.

В этот же день Вооруженные силы РФ нанесли удары по городу Ворожба в Сумской области, после чего украинские войска прекратили обстрел территории Курской области.

Ранее на Украине спрогнозировали потери населения после конфликта.

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