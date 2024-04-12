Военный эксперт объяснил, какие трудности могут испытать ВСУ без электричества

Военный обозреватель Влад Шлепченко в эфире Tsargrad.tv прокомментировал удар Вооруженных сил России по Трипольской тепловой электростанции (ТЭС), а также по другим объектам энергетической инфраструктуры Украины. По его словам, уничтожение ТЭС и ГЭС может привести к распаду страны на несколько энергетических кластеров, каждый из которых будет светиться вокруг своей атомной электростанции (АЭС).

«И это очень хорошо, потому что это, во-первых, останавливает грузоперевозки по железной дороге на электротяге. А там до начала СВО больше 91% на этом было. Во-вторых, это обрезает им возможность пользоваться интернетом», — отметил Шлепченко.

Он добавил, что разрушение энергетической инфраструктуры снижает возможности современного государства как такового. К примеру, граждане Украины без интернета не смогут получать электронные повестки.

11 апреля агентство ТАСС со ссылкой на представителя пророссийского подполья Сергея Лебедева сообщило, что по Трипольской ТЭС под Киевом был нанесен удар. Отмечается, что данная тепловая электростанция является одной из крупнейших на Украине.

Позднее минэнерго Украины констатировало безвозвратное уничтожение Трипольской ТЭС.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили об атаке на два хранилища с газом.