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ВС РФ ударили по пригороду Харькова

Лебедев: ВС РФ ударили по пригороду Харькова, куда перебросили военную технику

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Vyacheslav Madiyevskyy/Reuters

Вооруженные силы Российской Федерации ударили по району села Циркуны в украинском Харькове, куда Киев перебросил военную технику. Об этом рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

По его словам, единичный прилет был зафиксирован в Харькове в 22:50 в четверг, 11 апреля.

В пророссийском сопротивлении заявили, что именно в сторону села Циркуны перемещали украинскую военную технику, предназначенную для линии боевого столкновения, на белгородском направлении.

Также Лебедев сообщил, что ВС РФ нанесли удар в районе Южного горно-обогатительного комбината в Кривом Роге Днепропетровской области.

11 апреля мэр города Харькова Игорь Терехов заявил о повреждении теплоэлектроцентрали, питающей населенный пункт. По его словам, вместе с этим ущерб был нанесен одной из местных трансформаторных подстанций. Объект оказался полностью разрушен.

Ранее на Западе вновь заговорили о возможности поражения Украины.

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