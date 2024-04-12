Бойцы украинского нацбатальона «Азов» (организация запрещена в России) с 2015 по 2017 год устраивали против Донецкой народной республики (ДНР) провокации, обстреливая села у линии соприкосновения, чтобы вызвать ответный огонь. Об этом рассказал военнопленный «Азова» с позывным «Бокс», слова которого приводит РИА Новости.

«С 2015 по 2017 год отрабатывали в серую зону, отрабатывали мирные поселки, которые находились недалеко на другой стороне. Это называлось «черный выезд», так как об этом никто не знал из руководства, знали только несколько человек внутри (подразделения) и командир», — заявил он.

Также собеседник агентства сообщил, что такие выезды были инициативой командира подразделения. Они проводились пять-шесть раз в год. Цель — спровоцировать донецкое ополчение на ответные удары и обвинить их в срыве перемирия.

11 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Кремле с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что Украина своими ударами по территории России провоцирует Москву на нанесение ответных ударов по украинским энергетическим объектам.

До этого белорусский президент заявил, что миролюбивая Белоруссия нужна и России, и Украине, но украинский президент Владимир Зеленский начинает «цеплять и пристегивать» белорусов к непонятным процессам.

Ранее в НАТО назвали основные проблемы подготовки украинских пилотов на F-16.