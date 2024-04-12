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Подполье сообщило об ударе в районе комбината в Кривом Роге

В подполье заявили об ударе в районе комбината в Кривом Роге на Украине

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РИА Новости

Вооруженные силы РФ нанесли удар в районе Южного горно-обогатительного комбината в Кривом Роге Днепропетровской области. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.

«Один из прилетов был с сильной детонацией, ощущавшейся за 30 км. После прилетов в городе наблюдаются перебои со светом», — заявил Лебедев.

Также собеседник агентства отметил, что комбинат находится на окраине города по направлению к Зеленодольску, где расположены «военные городки».

12 апреля взрывы произошли в Винницкой области в центральной части Украины.

11 апреля Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), расположенная в городе Сумы, получила повреждения в результате взрыва.

До этого мэр города Харькова Игорь Терехов заявил о повреждении теплоэлектроцентрали, питающей населенный пункт. По его словам, вместе с этим ущерб был нанесен одной из местных трансформаторных подстанций. Объект оказался полностью разрушен, подчеркнул глава города.

Ранее на Западе вновь заговорили о возможности поражения Украины.

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