В Винницкой области произошли взрывы

Взрывы произошли в Винницкой области в центральной части Украины. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

«В Винницкой области раздались взрывы», — говорится в сообщении. Ранее в области действовала воздушная тревога.

Подробности не приводятся. Местные власти ситуацию не комментировали.

В ночь на 12 апреля о взрывах сообщали в Кривом Роге Днепропетровской области.

До этого графики аварийных отключений электроэнергии и воды начали вводить в Киевской области Украины после уничтожения Трипольской тепловой электростанции (ТЭС).

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Сумской области заявили о повреждении ТЭЦ.