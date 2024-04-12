Украинский комик получил ранение в голову в бою

Украинский комик Виктор Розовый, который служит в украинских вооруженных силах, получил ранение в голову в ходе выполнения одного из боевых заданий. Об этом пишет издание «Страна.ua» по ссылкой на его супругу Ольгу.

«Виктор Розовый был ранен осколками в голову», — заявила женщина. Ее супруг известен прежде всего своим участием в украинской «Лиге смеха».

Ольга Розовая отметила, что после операции состояние Виктора стабильное, он находится в сознании.

Супруга комика подчеркнула, что предстоит длительный процесс реабилитации, который потребует времени.

До этого сообщалось, что раненый российский пулеметчик смог ликвидировать 27 украинских военных. По данным издания, в самом начале боя в районе Новомихайловки в ДНР командир группы получил тяжелые ранения, поэтому «Бурхат» взял командование на себя. Он вместе с отрядом захватил опорный пункт ВСУ. «Бурхат» отразил пять контратак украинских военных. В итоге Родомир Максимов уничтожил 27 солдат ВСУ за двое суток обороны занятого опорника.

Ранее Генпрокуратура связала серию поджогов военкоматов с успехами России в СВО.