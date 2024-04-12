Расчет ПТРК костромских десантников артиллерийского полка ВДВ успешно уничтожил вышку с ретрансляторами для FPV-дронов ВСУ в Часове Яре. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство обороны (МО) РФ.

По информации из военного ведомства, специалисты радиоэлектронной борьбы обнаружили ретранслятор для дронов противника на сотовой вышке в центре Часова Яра. Для уничтожения этой цели был задействован ПТРК «Фагот».

Согласно данным военных, точным попаданием управляемой ракеты из ПТРК десантники успешно уничтожили ретранслятор ВСУ на расстоянии около 8 км.

До этого Вооруженным силам Украины (ВСУ) предрекли прорыв фронта после сдачи Авдеевки из-за многочисленных ошибок военного руководства.

В статье издания Geopolitika.news говорится, что к потере Авдеевки также привело и применение ВС РФ модернизированных и оснащенных навигационной системой авиабомб, от которых у Украины нет защиты. Авторы обратили внимание и на «крайне тяжелую ситуацию» для ВСУ в районе города Часов Яр. Обозреватель сомневается, что украинские войска смогут удержать город под своим контролем, если российские военные начнут применять авиабомбы.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.