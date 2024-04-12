Президент Украины Владимир Зеленский хочет «набивать себе карманы» дальше, когда рассказывает о возможности нового контрнаступления при поддержке оружием, боеприпасами и деньгами со стороны Запада. Об этом РИА Новости заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

«Если бы в США, Европе или Британии увидели, что по-настоящему, а не по лживым киевским сводкам, происходит в новых регионах, (...) то денег бы фашисты не получили больше ни цента. Потому что это, как принято говорить там, у них, бесполезные и невозвратные инвестиции», — заявил Кастюкевич.

По мнению сенатора, единственное, на что в данный момент способны Вооруженные силы Украины — это отступление и отправка просьб о помощи, а все слова Зеленского означают только желание продолжать разворовывать западную помощь.

До этого в Минобороны России заявили, что новое контрнаступление Украины увенчается полной катастрофой для Вооруженных сил Украины, а также их окончательным разгромом.

Ранее на Западе рассказали, на что могут пойти украинские войска из-за провалов на фронте.