В Ростовской области сбили четыре беспилотника

Четыре беспилотника были сбиты системами противовоздушной обороны (ПВО) в городе Новошахтинске Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале.
В 03:10 (совпадает с мск) в Новошахтинске объявлен отбой атаки беспилотников, отметил он.
По предварительным данным, в результате атаки БПЛА пострадавших и повреждений объектов не зафиксировано, подчеркнул Голубев и добавил, что информация уточняется.
Губернатор ранее сообщал, что силы ПВО отражают атаку беспилотников в районе города.
10 апреля Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО уничтожили пять украинских БПЛА самолетного типа над территорией Брянской области.
До этого в Ростовской области задержали студента по подозрению в сборе информации о ВС РФ.
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