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В Ростовской области сбили четыре беспилотника

Голубев: силы ПВО уничтожили 4 беспилотника в Новошахтинске Ростовской области

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Четыре беспилотника были сбиты системами противовоздушной обороны (ПВО) в городе Новошахтинске Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале.

В 03:10 (совпадает с мск) в Новошахтинске объявлен отбой атаки беспилотников, отметил он.

По предварительным данным, в результате атаки БПЛА пострадавших и повреждений объектов не зафиксировано, подчеркнул Голубев и добавил, что информация уточняется.

Губернатор ранее сообщал, что силы ПВО отражают атаку беспилотников в районе города.

10 апреля Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО уничтожили пять украинских БПЛА самолетного типа над территорией Брянской области.

До этого в Ростовской области задержали студента по подозрению в сборе информации о ВС РФ.

Ранее «Газета.Ru» выпустила репортаж о том, как живут и работают жители Белгорода в условиях постоянных ракетных обстрелов.

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