В Ростовской области работает ПВО

Средства противовоздушной обороны (ПВО) российской армии отражают атаку БПЛА в районе города Новошахтинск. Об этом сообщает губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале.

«В районе Новошахтинска силами противовоздушной обороны отражается атака БПЛА. Последствия на земле уточняются», — пишет Голубев.

Накануне в Таганроге была объявлена опасность атаки беспилотными летательными аппаратами, силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) приведены в готовность для отражения возможной атаки.

До этого заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Семенов заявил, что более 50 зенитно-ракетных комплексов «Панцирь» прикрывают российские объекты и населенные пункты от атак украинских беспилотников.

Семенов добавил, что силы ПВО и ПРО провели масштабную работу по разработке систем прикрытия российских городов и значимых объектов.

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