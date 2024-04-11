Лукашенко счел тяжелой ситуацию на западных границах Союзного государства

Ситуация, которая сложилась на западных границах Белоруссии, можно считать тяжелой. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Кремле с российским лидером Владимиром Путиным, передает ТАСС.

«Тяжелая ситуация [на западных границах]», — сказал он.

По словам главы Белоруссии, его больше всего волнует политика польского руководства. По словам Лукашенко, такая конфронтация вызывает недоумение.

В четверг, 11 апреля белорусский лидер прибыл в Кремль для встречи с Путиным. При этом сотрудники СМИ успели задать ему несколько вопросов. Как пояснил Лукашенко, в последнее время США и их союзники начали говорить об отправке своих войск в зону конфликта. Не исключено, что это касается и белорусско-украинской границы.

До этого Лукашенко оценил идею создания «санитарной зоны» на границе с Украиной.

Накануне президент Белоруссии рассказал о главной теме обсуждения с российским коллегой в Кремле.

Ранее Лукашенко заявил, что украинцам «нечем воевать».