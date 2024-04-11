Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко счел тяжелой ситуацию на западных границах Союзного государства

Лукашенко рассказал Путину о тяжелой обстановке на западной границе Белоруссии

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Ситуация, которая сложилась на западных границах Белоруссии, можно считать тяжелой. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Кремле с российским лидером Владимиром Путиным, передает ТАСС.

«Тяжелая ситуация [на западных границах]», — сказал он.

По словам главы Белоруссии, его больше всего волнует политика польского руководства. По словам Лукашенко, такая конфронтация вызывает недоумение.

В четверг, 11 апреля белорусский лидер прибыл в Кремль для встречи с Путиным. При этом сотрудники СМИ успели задать ему несколько вопросов. Как пояснил Лукашенко, в последнее время США и их союзники начали говорить об отправке своих войск в зону конфликта. Не исключено, что это касается и белорусско-украинской границы.

До этого Лукашенко оценил идею создания «санитарной зоны» на границе с Украиной.

Накануне президент Белоруссии рассказал о главной теме обсуждения с российским коллегой в Кремле.

Ранее Лукашенко заявил, что украинцам «нечем воевать».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами