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В МИД РФ отреагировали на размещение ракет США в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Замглавы МИД России Рябков: размещение ракет США в АТР почти необратимо

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Решение США о размещении своих ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) почти необратимо. Такое мнение высказал заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Необратимый характер имеет настрой США обзавестись таким потенциалом», — полагает замминистра.

По мнению дипломата, решение использовать ракетный потенциал в рамках концепции двойного сдерживания тоже невозвратно, что представляет некоторые опасения и для Российской Федерации.

Накануне командующий американскими сухопутными войсками на Тихом океане Чарльз Флинн подтвердил планы минобороны США о размещении в АТР ракет средней дальности до конца 2024 года. По его словам, это поможет сдерживать Китай.

В свою очередь, замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Вашингтон, обосновавшись со своим военным присутствием в АТР, теперь «тащит» туда и другие страны НАТО.

Ранее Путин высказался о попытках США создать новые блоки в Азии.

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