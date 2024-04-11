Макрон призвал ускорить переход к военной экономике во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в Бержераке с главами компаний военно-промышленного комплекса страны потребовал ускорить переход к военной экономике. Телеканал BFMTV вел трансляцию выступления.

«Переход к военной экономике в настоящее время необходим», — сказал он, отметив, что в Европе повсеместно наблюдается рост военных расходов и оборонных заказов.

Кроме этого, украинский лидер заявил о намерении продолжать поддержку Украины.

Также, в ходе этого выступления, Макрон заявил, что, возможно, Евросоюзу придется согласовать больше, чем €50 миллиардов помощи Украине, если ее прекратят поддерживать Соединенные Штаты.

До этого глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что президент Макрон играет с огнем, затевая дискуссии о возможной отправке воинских контингентов на Украину.

8 апреля премьер-министр Британии Риши Сунак и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили вопрос наращивания поставок боеприпасов, беспилотников и средств противовоздушной обороны Украине.

Ранее сообщалось, что Франция продолжает платить России сотни миллионов евро за газ.