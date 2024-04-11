В ВСУ заявили, что не могут позволить проведение демобилизации

Заместитель командира третьей штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Жорин заявил, что украинские власти не могут провести демобилизацию. Его слова приводит издание УНИАН.

«Я один из тех военных, который с удовольствием на следующий день после окончания войны сразу вернется домой, к своим гражданским делам. Однако пока идет война, мы не можем себе позволить такой роскоши, как демобилизация», — заявил Жорин.

Он добавил, что Украина не может позволить себе ослаблять армию демобилизацией, однако многие военнослужащие ВСУ устали и хотят вернуться домой.

До этого сообщалось, что vинистерство обороны Украины предлагает рассмотреть новый закон о демобилизации в течение ближайших восьми месяцев. Представитель минобороны Украины Дмитрий Лазуткин. Представитель украинского минобороны также отметил, что вокруг этого вопроса существует большое количество популистских мнений.

Из нового закона о мобилизации после продолжительного обсуждения была убрана любая возможность демобилизации военнослужащих до конца конфликта.

Ранее стало известно, что демобилизацию хотят отдельно рассмотреть в Верховной раде Украины.