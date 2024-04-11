В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные национального ресурса по оповещению населения.

Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, вышеуказанные регионы подсвечены на онлайн-карте красным цветом.

Ранним утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Позднее украинская нефтегазовая компания «Нафтогаз» сообщила о повреждении двух газохранилищ в результате атаки.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее сообщалось, от какого российского оружия не спасут истребители F-16.