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Ким Чен Ын призвал граждан готовиться к войне

Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал граждан «как никогда» готовиться к войне

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KCNA

Председатель КНДР Ким Чен Ын призвал граждан готовиться к войне «как никогда». Его слова приводит ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Северной Кореи).

«Он отметил, что сейчас следует как никогда более последовательно подготовиться к войне и, что мы должны более надежно, безупречно подготовиться к не просто возможной войне, а к такой, в которой надо обязательно победить», — сообщается в публикации, посвященной посещению Ким Чен Ыном Военно-политической академии имени Ким Чен Ира.

В стенах академии Ким Чен Ын вместе с членами командования изучил карту и макет Сеула, которые на фотографиях были умышленно размыты.

24 июля в Южную Корею прибыла атомная подлодка США USS Annapolis. 20 июля в КНДР назвали заход такой субмарины в южнокорейские порты поводом для применения ядерного оружия. В ответ в Сеуле заявили, что применение ядерного оружия будет означать прекращение существования Северной Кореи.

15 августа глава минобороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что ядерная война на Корейском полуострове неизбежна.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что у Пхеньяна нет намерения избегать боевых действий.

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